ПАСЕ поддержала возвращение делегации России

Иллюстративное фото (assembly.coe.int)

Резолюцию поддержали 118 депутатов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во время заседания 25 июня поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

Резолюция меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

"118 депутатов этой организации проголосовали за то, чтобы Россия платила взносы и не выполняла никакой резолюции ПАСЕ. Деньги для них оказались гораздо важнее, чем принципы... Мы благодарим тех 62 политиков, которые проголосовали против этого позора", - сказала Геращенко.

Ранее сообщалось, что депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что 24 июня в Страсбурге открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ. Такое решение поддержал Комитет министров Совета Европы 17 мая.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за возвращение права голоса делегации Российской Федерации в ПАСЕ.