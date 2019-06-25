ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Средиземном море загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 11:16
В Средиземном море загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту
Фото: Владимир Кличко (facebook.com KlitschkoOfficial)

Яхта загорелась, когда Кличко отдыхал с друзьями

В Испании на борту яхты, где находился украинский спортсмен Владимир Кличко вспыхнул пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BILD.

Сообщается, что это произошло в ночь с воскресенья на понедельник, когда судно находилось в 180 километрах от Майорки. Кличко отдыхал вместе с друзьями и родными.

"Все закончилось хорошо благодаря пожарной части Майорки, а также нашей команде на борту, члены которой сделали все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль и вывести всех на берег как можно быстрее", - сообщил сам Кличко.

Напомним, 21 января пропал легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец Эмилиано Сала. Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс примерно в 13 километрах от британского побережья. Позже нашли обломки этого самолета.

Британские следователи заявляли что, вероятнее всего, подушки кресел самолета, которые были найдены на французском пляже, принадлежат самолету, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. До этого воздушные и морские суда Великобритании и Франции обнаружили плавающие обломки в Ла-Манше.

Возле Киева в результате пожара на автостоянке сгорели маршрутки Число погибших из-за пожара в Одессе возросло
Новости Украины Владимир Кличкопожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь