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В Кремле назвали захват украинских моряков неподсудным трибуналу ООН

Новости » Политика    25.06.2019 - 16:51
В Кремле назвали захват украинских моряков неподсудным трибуналу ООН
Фото: Дмитрий Песков (flickr.com)

В Кремле считают, что полномочия трибунала не распространяются на ситуацию с украинскими кораблями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает считать инцидент с украинскими кораблями вблизи Керченского пролива неподсудным трибуналу ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос будет ли Кремль предоставлять отчет по требованию трибунала Песков заявил, что Россия не считает инцидент с захватом украинских кораблей и военных возле Керченского пролива в ноябре 2018 года подсудимым Международному трибуналу ООН по морскому праву.

"Этот случай возле Керченского пролива неподсуден для этой судебной инстанции, в этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на этот инцидент", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что захваченные Россией украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в оккупированной Керчи. Пока неизвестно где находятся захваченные украинские судна.

РБК-Украина писало, что Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.

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Новости Украины Российская ФедерациятрибуналПесковКерченский мост
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