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25.06.2019 - 18:41
Підсумки дня: 25 червня
У знак протесту
проти рішення про знищення санкційного механізму
проти Росії українська делегація вирішила
призупинити роботу
у Парламентській асамблеї Ради Європи
Верховний суд Австрії
схвалив екстрадицію
українського олігарха Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки (США)
Пенсійний фонд України 25 червня завершив фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за травень 2019 року. Пенсійний фонд
скоротив виплату субсидій до мінімуму
Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжує вважати інцидент з українськими кораблями поблизу Керченської протоки
непідсудним трибуналу ООН
На дострокових парламентських виборах у Верховну раду
5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять партій
Національний банк України вводить в обіг
банкноту найвищого номіналу
- 1000 гривень
В Іспанії на борту яхти, де перебував український спортсмен Володимир Кличко
спалахнула пожежа
У справі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, які були визнані винними у скоєнні смертельного ДТП в місті Харкові,
намітилися деякі зрушення
Погода в Україні в середу, 26 червня, все ще буде доволі спекотною, однак температура дещо знизиться, а до кінця тижня
очікується сильне похолодання
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США запровадили санкції проти російської компанії через зв’язки з КНДР
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Кабмін наступного тижня погодить призначення глав п'яти ОДА
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