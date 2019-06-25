Суд в Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Фото: Дмитрий Фирташ (УНИАН)

Фирташа могут экстрадировать из-за обвинений во взятке для добычи титана в Индии

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки (США). Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таким образом суд отклонил апелляцию адвокатов бизнесмена, которую они подали в декабре 2017 года.

Теперь Фирташа от экстрадиции отделяет лишь подпись министра юстиции Австрии, который должен утвердить решение.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.