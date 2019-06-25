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Пенсионный фонд сократил выплату субсидий до минимума

Новости » Экономика    25.06.2019 - 15:45
Пенсионный фонд сократил выплату субсидий до минимума
Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

После окончания отопительного сезона на субсидии пошло менее 100 млн грн

Пенсионный фонд Украины 25 июня завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ПФУ в Facebook.

По данным ведомства, на пенсии за июнь направлено 33,9 млрд грн на жилищные субсидии за май - 97,6 млн грн.

Пенсионный фонд сократил выплату субсидий до минимума

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 24 мая завершил финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель 2019 года. По данным ведомства, на пенсии за май направлено 33,83 млрд грн на жилищные субсидии за апрель - 1,82 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "О общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации применяется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.

Кроме того, с 1 марта вводились дополнительные выплаты пенсионерам средств, которые Пенсионный фонд получил от растаможки євроблях. Единовременная доплата выплачивалась равными частями (по 1205,09 грн) в марте и в апреле. Единовременная доплата к пенсии была установлена 2,1 млн пенсионерам.

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