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НБУ вводит в оборот банкноту номиналом тысяча гривен

Новости » Экономика    25.06.2019 - 12:24
НБУ вводит в оборот банкноту номиналом тысяча гривен
Фото: банкнота 1000 гривен (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Банкноту введут с 25 октября

Национальный банк Украины вводит оборот банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Как отметил Смолий, он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

НБУ вводит в оборот банкноту номиналом тысяча гривенФото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как отметил Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил Смолий. - Именно ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребительным подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии".

Ранее сообщалось о том, что Национальный банк Украины изымает из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть с 1 октября 2019 года.

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