Итоги дня: 25 апреля

Из-за указа об упрощении выдачи российских паспортов на Донбассе другие стороны нормандского формата Германия и Франция обвинили РФ в нарушении минских соглашений
Верховный суд закрыл производство по делу относительно предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины
"Гомельтранснефть Дружба" (Беларусь) 26 апреля созывает в Минске экстренные переговоры руководителей нефтетранспортных компаний в связи с прекращением транспортировки нефти на участке "Мозырь-Адамово" и угрозой полной остановки системы магистральных нефтепроводов "Дружба"