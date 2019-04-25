Германия и Франция обвинили РФ в нарушении Минска из-за паспортов

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Выдача российских паспортов жителям Донбасса нарушает минские соглашения

Из-за указа об упрощении выдачи российских паспортов на Донбассе другие стороны нормандского формата Германия и Франция обвинили РФ в нарушении минских соглашений. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Германии в Twitter.

Сообщается, что Германия и Франция осуждают указ российского президента, который призван упростить получение гражданства России для населения оккупированных районов восточной Украины.

"Эти регионы являются частью украинской территории. Российский указ противоречит духу и целям минских соглашений. Эти действия противоположны необходимым инициативам по деэскалации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что будущая раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе похожа на ситуацию с венгерскими документами на Закарпатье и выразил удивление резкой реакцией стран Запада.

Отметим, на сегодня запланировано заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации в ОРДЛО, связанной с выдачей российских паспортов.