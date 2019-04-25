"Суд" в Крыму увеличил срок политзаключенному Балуху

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

"Суд" постановил не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма продлил время нахождение в колонии политзаключенного Владимира Балуха. Такое решение "судья" Любовь Дяченко приняла 24 апреля, сообщает Крымская правозащитная группа.

Сообщается, что местная "прокуратура" просила отменить предыдущее постановление "суда", которым Балуху учли время его домашнего ареста как часть присужденного срока в колонии.

Российские правоохранители просили пересчитать срок заключения и для этого передать дело на новое апелляционное рассмотрение. По словам адвоката, "судья" огласила "совершенно неожиданное и противоречащее российскому законодательству решение".

"Она приняла решение об ухудшении положения активиста, а именно, постановила не засчитывать время, проведенное им в СИЗО, как день за полтора… Судья решила считать этот срок как день за день, а значит, тем самым продлевая время нахождения в колонии. Более того, судья приняла это решение, даже не отправляя дело в апелляцию, как того просил прокурор", - отмечают активисты.

Сам Балух принимал участие в заседании "суда" по видеосвязи. По словам защитника, он выглядел очень изможденным и был крайне возмущен решением.

Напомним, украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 российского города Торжок в Тверской области.

Балуха вывезли из керченской колонии в феврале, а 18 февраля 2019 года он прибыл в СИЗО №1 Краснодара. 22 февраля его вывезли из Краснодара, и 24 февраля украинец был в Армавире.