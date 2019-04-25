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В БПП назвали условие поддержки Зеленского

Новости » Политика    25.04.2019 - 11:51
В БПП назвали условие поддержки Зеленского
Фото: Ирина Луценко (УНИАН)

Зеленскому обещают поддержку БПП, если он выберет европейский курс

Будущий президент Украины Владимир Зеленский получит поддержку фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде, если выберет европейский курс. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко отметила, что на базе БПП будет формироваться новая команда Петра Порошенко.

"Все будет зависеть от того, какую позицию займет президент Зеленский. А мы этой позиции до сих пор не слышали. Выборы завершились. Подходит момент к инаугурации, и мы не слышим ни одного слова от избранного президента. Поэтому все будет зависеть от того, какой курс возьмет команда Зеленского. Если это будет продолжение курса на европейскую идентичность и курс на евроатлантический альянс, конечно, мы будем поддерживать конструктивно", - отметила она.

В то же время Луценко добавила, что при отклонении от европейского курса команда Порошенко перейдет в оппозицию.

Напомним, после второго тура выборов действующий президент Петр Порошенко пообещал Зеленскому мощную оппозицию.

"Новый президент будет иметь сильную оппозицию. Но Украина от этого только выиграет", - подчеркнул он.

Ранее также сообщалось, что БПП проведет съезд после инаугурации Зеленского.

 

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