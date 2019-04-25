Опубликована военная доктрина Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский обещает военным зарплаты на уровне стран НАТО

Будущий президент Украины Владимир Зеленский планирует руководить силами обороны в соответствии со стандартами НАТО. Об этом говорится в его военной доктрине, которую передал НВ его советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

В доктрине прописано, что вопросы безопасности и обороны входят в сферу ответственности президента, а объединенное руководство силами обороны будет осуществляться по стандартам НАТО. Также Зеленский обязуется в короткие сроки перевести органы военного управления на натовские J-, G-, S- структуры.

Должность начальника Генштаба будет отделена от должности Главнокомандующего ВСУ, Генштаб будет заниматься планированием обороны и стратегическим применением армии, командование видов ВСУ и отдельных родов будет курировать формирование и подготовку войск, а объединенный оперативный штаб займется применением армии.

Предлагается усилить армию резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны, а командирам и органам управления тактического и оперативного уровня дать максимальную самостоятельность в принятии решений по отражению вооруженной агрессии.

Также планируется избавить ВСУ от несвойственных функций. В частности, военное имущество, которое не используется по назначению, передадут центральным или местным органам власти.

Команда Зеленского обещает на деле обеспечить стандарты НАТО относительно распределения финансового ресурса - 50% финансового ресурса будет направляться на содержание ВСУ, 30% - на перевооружение, 20% - на подготовку войск и сил. Также обещают, что контрактники будут получать денежное довольствие на уровне стран-участниц НАТО с приоритетным правом поступления в учебные заведения, бесплатным образованием и медицинским страхованием.

Кроме того, военнослужащих обеспечат служебно-должностным жильем. Те, кто имеет выслугу более 20 лет, будут обеспечиваться квартирами через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

В доктрине указано, что армия получит современное оружие, приоритет будет сделан на средства разведки и связи, противовоздушную оборону и радиоэлектронную борьбу. "Укроборонпром" лишат функций по формированию военно-технической политики. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти.

Большинство оборонных закупок переведут на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя.

Напомним, ранее Зеленский на брифинге завершения голосования на выборах 2019 анонсировал кадровые изменения в Генеральном штабе Вооруженных сил. В то же время он отказался называть конкретные фамилии, сославшись на договоренности.