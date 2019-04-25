Верховный суд закрыл дело об отмене Томоса

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25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции

Верховный суд закрыл производство по делу относительно предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

25 апреля суд рассмотрел иск и пришел к выводу, что он не имеет признаков административной юрисдикции.

"Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций об отмене постановления Верховной Рады Украины от 19.04.2018 №2410-VIII "О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, религиозные организации просили суд признать противоправным и отменить постановление Верховной Рады о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

Ранее сообщалось, Верховный суд будет рассматривать три иска от УПЦ МП против предоставления Томоса Украине. Сообщалось, что два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства, без вызова сторон, по имеющимся материалам в срок, установленный ст. 258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более 60-ти дней со дня открытия производства по делу. Отмечается, что производство по этим делам открыто 8 и 9 октября.