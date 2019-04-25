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Тука: Россия готовит верификацию пенсионеров и перепись на Донбассе

Новости » Политика    25.04.2019 - 09:12
Тука: Россия готовит верификацию пенсионеров и перепись на Донбассе
Фото: Георгий Тука (РБК-Украина)

После выдачи паспортов Россия на Донбассе проведет перепись

Российская Федерация после решения о выдаче паспортов жителям оккупированного Донбасса готовится к верификации пенсионеров и переписи населения на этих территориях. Об этом в интервью "Громадському" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, после решения об упрощенном порядке получения российских паспортов Москва может провести верификацию пенсионеров и перепись.

"Я знаю также от наших спецслужб, что они сейчас готовятся к двум мерам: мера первая - это проведение так называемой переписи населения с помощью Росстата, мера вторая - они планируют провести так называемую верификацию пенсионеров, во время которой будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта "ЛНР" и "ДНР", - отметил Тука.

Он также добавил, что жители ОРДЛО, лишившись украинских паспортов, не смогут получать выплаты и пересекать линию разграничения. Кроме того, они фактически окажутся в изоляции.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин подписал указ, которым упростил выдачу российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР".

Он также назвал выдачу паспортов "вопросом чисто гуманитарного характера, поскольку жители оккупированных районов Донбасса не могут нормально перемещаться, реализовывать свои потребности и элементарные права".

 

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