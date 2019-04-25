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В Раде не смогли собрать подписи за отставку Парубия

Новости » Политика    25.04.2019 - 12:49
В Раде не смогли собрать подписи за отставку Парубия
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Автор проекта постановления планирует проводить консультации

Проект постановления об отставке главі Верховной рады не смог собрать 150 подписей для рассмотрения на сегодняшнем заседании. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил автор постановления, народный депутат Валерий Писаренко.

Таким образом, постановление об отзыве Андрея Парубия с должности главы Рады не была включена в повестку дня заседания 25 апреля.

"Сегодня постановление точно не будет рассмотрено. Пока еще не собрано необходимого количества голосов. Мы ожидаем, что будем собирать голоса до 14 мая. Это длительный вопрос. Некоторые фракции взяли время для того, чтобы провести консультации. Мы ожидаем решений фракций", - заявил Писаренко.

Напомним, 23 апреля, в Аппарат ВР поступил запрос от депутата Андрея Писаренко с требованием выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве Андрея Парубия с должности председателя парламента, согласно ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 76 регламента Рады.

Отметим, что отзыв спикера Рады необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании. Решение требует минимум 226 голосов депутатов.

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