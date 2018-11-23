Итоги дня: 23 ноября

Бюджетная ночь: какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год

Верховная утвердила бюджет (Владислав Красинский, РБК-Украина)

Верховная рада не без проблем приняла государственный бюджет на 2019 год утром в пятницу 23 ноября. Минфин между первым и вторым чтениями вместе с бюджетным комитетом изыскали дополнительно почти 18 млрд гривен, чтобы увеличить финансирование региональных проектов, а также расходы на армию, оборонную промышленность и медицину. Подробнее о том, каким будет бюджет в следующем году и как его принимали – в материале РБК-Украина.

Министр финансов рассказала об изменениях в системе субсидий в 2019 году

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

К концу 2019 года в Украине должна реализоваться монетизация субсидий. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова. Она отметила, что в принятом бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 58 млрд гривен, при этом из них 55 млрд - это программа субсидий, которая разделена на две части.

По ее словам, монетизация начнется в пилотном режиме, "а до конца года планируем перейти на полную монетизацию". Маркарова также сообщила, что Минфин еще раз уточнил количество получателей субсидий.

Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах"

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент Украины Петр Порошенко 23 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах ("евроблях").

Как сообщалось ранее, парламент в среду разблокировал подписание законов о растаможке "евроблях", после чего стало возможным их подписание спикером Рады и главой государства.

Отметим, 20 ноября в столице владельцы "евроблях" заблокировали движение общественного транспорта, из-за чего в Киеве был введено оперативное положение: общественный транспорт курсировал вне графика движения.

В связи со снегопадами в "Укравтодоре" сообщили о "желтом" уровне угрозы на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Украине в результате прогнозируемых снегопадов 26-27 ноября ожидается ухудшение условий на дорогах до уровня угрозы "желтый".

В частности, в эти дни ожидается осложнение погодных условий - снег и мокрый снег, местами сильный снег. Прирост снежного покрова в отдельных районах будет составлять 8-15 см). На дорогах также прогнозируют гололедицу, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. А 27 ноября в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Эксперт обратился к адептам "Черной пятницы"

Коллаж (РБК-Украина)

23 ноября, в эту пятницу в Украине пройдет массовая акция скидок в магазинах под общим названием Черная пятница. В связи с этим генеральный депутат Киевского облсовета и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей - Алексей Дорошенко рассказал, почему есть такая значительная разница между Black Friday в западных странах и у нас. Своим мнением эксперт поделился в Facebook.

"В Black Friday в Украине верят две категории людей: первая – это те, кто верит и в Деда Мороза, а вторая – маркетологи. Почему в Украине Friday не черная, а слегка загорелая? Когда мы хотим, что все у "нас" было все как у "них", то забываем, что страны развитых экономик приходили ко всему десятилетиями. Мы же только несколько лет назад начали говорить о дне распродаж", - написал в посте Алексей Дорошенко.

По мнению специалиста, в Украине сейчас есть много факторов препятствующих тому, чтобы Черная пятница была такой же, как в западных странах.