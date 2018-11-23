Підсумки дня: 23 листопада

Бюджетна ніч: який держбюджет Верховна рада прийняла на 2019 рік

Рада затвердила бюджет (Владислав Красінський, РБК-Україна)

Верховна рада не без проблем ухвалила державний бюджет на 2019 рік зранку у п'ятницю 23 листопада. Мінфін між першим і другим читаннями разом з бюджетним комітетом знайшли додатково майже 18 млрд гривень, щоб збільшити фінансування регіональних проектів, а також витрати на армію, оборонну промисловість та медицину. Детальніше про те, яким буде бюджет наступного року і як його приймали – в матеріалі РБК-Україна.

Міністр фінансів розповіла про зміни в системі субсидій у 2019 році

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

До кінця 2019 року в Україні повинна відбутися монетизація субсидій. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона зазначила, що в ухваленому бюджеті на 2019 рік на субсидії передбачено 58 млрд гривень, при цьому з них 55 млрд - це програма субсидій, яка розділена на дві частини.

За її словами, монетизація розпочнеться в пілотному режимі, "а до кінця року плануємо перейти на повну монетизацію". Маркарова відзначила, що Мінфін ще раз уточнив кількість отримувачів субсидій.

Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах"

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на сторінці президента в Twitter.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у середу розблокував підписання законів про розмитнення "євроблях", після чого стало можливим їх підписання спікером Ради і главою держави.

Відзначимо, 20 листопада в столиці власники "євроблях" заблокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху.

У зв'язку зі снігопадами в "Укравтодорі" повідомили про "жовтий" рівень загрози на дорогах

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня загрози "жовтий".

Зокрема, у ці дні очікується ускладнення погодних умов - сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг. Приріст снігового покриву в окремих районах складатиме 8-15 см). На дорогах також прогнозують ожеледицю, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. А 27 листопада у південних та центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Експерт звернувся до адептів "Чорної п'ятниці"

Колаж (РБК-Україна)

23 листопада, в цю п'ятницю в Україні пройде масова акція знижок в магазинах під загальною назвою Чорна п'ятниця. У зв'язку з цим генеральний депутат Київської облради і директор Української асоціації постачальників торговельних мереж - Олексій Дорошенко розповів, чому є така значна різниця між Black Friday в західних країнах і у нас. Своєю думкою експерт поділився Facebook.

"Black Friday в Україні вірять дві категорії людей: перша – це ті, хто вірить і в Діда Мороза, а друга – маркетологи. Чому в Україні Friday не чорна, а злегка засмагла? Коли ми хочемо, що все у "нас" було все, як у "них", то забуваємо, що країни розвинених економік приходили до всього десятиліттями. Ми ж тільки кілька років тому почали говорити про дні розпродажів", - написав у пості Олексій Дорошенко

На думку фахівця, в Україні зараз є багато факторів, що перешкоджають тому, щоб Чорна п'ятниця була такою ж, як у західних країнах.