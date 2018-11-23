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Підсумки дня: 23 листопада

Новини » Інше    23.11.2018 - 18:48

Бюджетна ніч: який держбюджет Верховна рада прийняла на 2019 рік

Підсумки дня: 23 листопадаРада затвердила бюджет (Владислав Красінський, РБК-Україна)

Верховна рада не без проблем ухвалила державний бюджет на 2019 рік зранку у п'ятницю 23 листопада. Мінфін між першим і другим читаннями разом з бюджетним комітетом знайшли додатково майже 18 млрд гривень, щоб збільшити фінансування регіональних проектів, а також витрати на армію, оборонну промисловість та медицину. Детальніше про те, яким буде бюджет наступного року і як його приймали – в матеріалі РБК-Україна.

 

Міністр фінансів розповіла про зміни в системі субсидій у 2019 році

Підсумки дня: 23 листопадаФото: Оксана Маркарова (УНІАН)

До кінця 2019 року в Україні повинна відбутися монетизація субсидій. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона зазначила, що в ухваленому бюджеті на 2019 рік на субсидії передбачено 58 млрд гривень, при цьому з них 55 млрд - це програма субсидій, яка розділена на дві частини.

За її словами, монетизація розпочнеться в пілотному режимі, "а до кінця року плануємо перейти на повну монетизацію". Маркарова відзначила, що Мінфін ще раз уточнив кількість отримувачів субсидій.

 

Порошенко підписав закони про розмитнення авто на "євробляхах"

Підсумки дня: 23 листопадаФото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент України Петро Порошенко 23 листопада підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на єврономерах ("євроблях"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на сторінці президента в Twitter.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у середу розблокував підписання законів про розмитнення "євроблях", після чого стало можливим їх підписання спікером Ради і главою держави.

Відзначимо, 20 листопада в столиці власники "євроблях" заблокували рух громадського транспорту, через що в Києві було введено оперативний стан: громадський транспорт курсував поза графіком руху.

 

У зв'язку зі снігопадами в "Укравтодорі" повідомили про "жовтий" рівень загрози на дорогах

Підсумки дня: 23 листопада

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В Україні внаслідок прогнозованих снігопадів 26-27 листопада очікується погіршення умов на дорогах до рівня загрози "жовтий". 

Зокрема, у ці дні очікується ускладнення погодних умов - сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг. Приріст снігового покриву в окремих районах складатиме 8-15 см). На дорогах також прогнозують ожеледицю, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. А 27 листопада у південних та центральних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

 

Експерт звернувся до адептів "Чорної п'ятниці"

Підсумки дня: 23 листопадаКолаж (РБК-Україна)

23 листопада, в цю п'ятницю в Україні пройде масова акція знижок в магазинах під загальною назвою Чорна п'ятниця. У зв'язку з цим генеральний депутат Київської облради і директор Української асоціації постачальників торговельних мереж - Олексій Дорошенко розповів, чому є така значна різниця між Black Friday в західних країнах і у нас. Своєю думкою експерт поділився Facebook.

"Black Friday в Україні вірять дві категорії людей: перша – це ті, хто вірить і в Діда Мороза, а друга – маркетологи. Чому в Україні Friday не чорна, а злегка засмагла? Коли ми хочемо, що все у "нас" було все, як у "них", то забуваємо, що країни розвинених економік приходили до всього десятиліттями. Ми ж тільки кілька років тому почали говорити про дні розпродажів", - написав у пості Олексій Дорошенко

На думку фахівця, в Україні зараз є багато факторів, що перешкоджають тому, щоб Чорна п'ятниця була такою ж, як у західних країнах.

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