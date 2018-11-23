Бюджетная ночь: какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год

Верховная рада утвердила главный финансовый документ (Владислав Красинский, РБК-Украина)

Верховная рада не без проблем приняла государственный бюджет на 2019 год утром в пятницу 23 ноября. Минфин между первым и вторым чтениями вместе с бюджетным комитетом изыскали дополнительно почти 18 млрд гривен, чтобы увеличить финансирование региональных проектов, а также расходы на армию, оборонную промышленность и медицину. Подробнее о том, каким будет бюджет в следующем году и как его принимали – в материале РБК-Украина.

Верховная рада приняла государственный бюджет на 2019 год с доходами 1 трлн 26 млрд гривен и расходами 1 трлн 112 млрд гривен. Голосование за главный финансовый документ впервые за многие годы состоялось не в конце декабря. Но депутаты остались верны другой своей "традиции" и приняли бюджет лишь под утро.

Еще днем парламент утвердил изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для принятия бюджета. С обеда четверга и почти до часу ночи продолжалось заседание налогового комитета, на котором рассматривали около 500 правок к законопроекту с изменениями в Налоговый кодекс. На его базе Минфин и бюджетный комитет Рады рассчитывали доходы казны на 2019 год.

Налоговый закон парламент едва ли не провалил. Для поддержки документа не хватало около 20 голосов, которые в итоге дала группа "Видродження". Но только после того, как были одобрены необходимые группе правки к НК.

По словам народного депутата Виктора Пинзеника (БПП), в проекте закона с изменениями в НК было много норм, которые вообще не имели отношения к Налоговому кодексу, и законам, которые не касались налоговых вопросов, как, например, Воздушный кодекс и закон о судоустройстве. "Поэтому я и не голосовал. Причем все эти правки было сложно изучить, поскольку там было примерно 600 правок. А закон нам раздали буквально горячим, только из печати", - пояснил РБК-Украина нардеп.

Депутатов в этом году торопило правительство, помня о договоренности с Международным валютным фондом – пока не будет принят сбалансированный госбюджет, подкрепленный реальными доходами, совет директоров Фонда не утвердит новую программу для Украины на 3,9 млрд долларов.

Что предусмотрено в госбюджете? В 2019 году, как ранее писало РБК-Украина, вырастут расходы на обслуживание госдолга, дотации Пенсионному фонду, а также оборону и безопасность.

Из-за возросших расходов на эти нужны у депутатов было не так много возможностей для маневров при доработке проекта госбюджета между чтениями. Тем не менее Минфин и бюджетный комитет Рады нашли несколько источников, чтобы увеличить доходы, а значит и расходы, на 17,8 млрд гривен, сохранив заданные МВФ рамки дефицита и частично удовлетворив запросы парламентариев.

Где брать деньги

Больше половины дополнительных поступлений обеспечит повышение тарифов на газ для населения. Среди прочего, 9 млрд гривен поступит в виде рентной платы за пользование недрами. Еще плюс 2,9 млрд гривен – с налога на прибыль предприятий.

К тому же в следующем году правительство планирует собрать на 5,2 млрд гривен больше доходов после пересмотра некоторых налоговых ставок, в том числе, ренты на добычу нефти, газового конденсата (+2 п.п. с января 2019 года независимо от глубины скважин) и руды (+0,8 п.п.), а также акцизов на табачные изделия (индексация ставок на 8,9% с 1 июля 2019 года).

В Раде также решили полностью перечислять в госбюджет экологический налог, который взимается за выбросы в воздух двуокись углерода. На данный момент 55% этого налога направляется в местные бюджеты. Забрав этот ресурс у городов, Кабмин хочет дополнительно соберет в центральную казну 1,3 млрд гривен, следует из выводов бюджетного комитета.

Более 2,8 млрд грн Минфин рассчитывает получить в спецфонд госбюджета в виде поступлений иностранных компаний и организаций по отдельным договорам. "Но не конкретизировано, о каких именно иностранных субъектах хозяйствования и организациях и отдельных договоров идет речь", - сказано в выводе бюджетного комитета.

Еще 1 млрд гривен должно поступить в спецфонд госбюджета от растамаживания автомобилей с европейской регистрацией. Эти средства, как ожидается, правительство перечислит в виде дотации в Пенсионный фонд.

Решая непростую задачу с поиском денег, бюджетный комитет рекомендовал правительству увеличить доходы госбюджета за счет прибыли Национального банка. В финальной версии бюджета сумма, которую НБУ, по мнению Кабмина и Рады, должен перечислить в следующем году составит 47,6 млрд гривен. Это на 2 млрд гривен больше, чем правительство предусматривало в сентябре, когда вносило бюджет в Раду.

Есть риск, что эта сумма не будет получена в полном объеме. Как пояснили РБК-Украина, в пресс-службе Нацбанка, НБУ еще весной направил в Раду и Кабмин информацию по поводу части прогнозированной прибыли, которая будет подлежать перечислению в бюджет. Речь шла о 34,9 млрд гривен. Правда, в Нацбанке уточнили, что сумма может измениться. На это влияет объем денежно-кредитных обязательств НБУ на конец года, обменный курс, качество активов.

"Окончательная фактическая сумма прибыли НБУ к распределению в госбюджет-2019 по результатам полного 2018 года будет определена и подтверждена в аудированной отчетности НБУ за 2018 год, которая будет опубликована в апреле 2019 года", - рассказали изданию в НБУ.

Армия, почта, мажоритарщики

К утру четверга основные требования большинства фракций и групп были согласованы. "Безумных "хотелок" нет. В этом году все легче, потому что этот бюджет нужен и президенту", – объяснил РБК-Украина собеседник из окружения премьер-министра Владимира Гройсмана. Он намекнул на 1 млрд гривен, который Рада выделила на Фонд президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи. Оппоненты главы государства утверждают, что это "предвыборная казна Порошенко".

При подготовке проекта ко второму чтению расходы общего фонда на безопасность и оборону дополнительно увеличили на 2,2 млрд гривен. Эти средства пойдут на утилизацию боеприпасов, развитие вооружения и военной техники, денежное обеспечение военнослужащих и на другие нужды, уточнили в Министерстве финансов. На этом настаивала фракция БПП. На прошлой неделе министр обороны Степан Полторак на заседании правительства заявил, что в госбюджете недостаточно средств для строительства новых хранилищ боеприпасов.

Еще 2,8 млрд гривен чиновники Кабмина и депутаты договорились направить на пополнение уставного капитала "Укроборонпрома". Для каких целей госхолдингу нужны эти деньги - неизвестно. Как пояснил РБК-Украина один из членов комитета по вопросам бюджета, информация по этой программе засекречена, поскольку содержит гостайну.

Полмиллиарда гривен власти заложили для "Укрпочты" на компенсацию расходов на услуги по доставке пенсий и денежной помощи. Гендиректор компании Игорь Смелянский заявлял ранее, что "Укрпочта" прекратит доставку пенсий и закроет до 7 тысяч отделений в сельской местности со следующего года, если тарифы на доставку пенсий не вырастут. Чиновники, в частности премьер-министр Владимир Гройсман, раскритиковали Смелянского, но решили не играть с огнем перед выборами и не раздражать этим решением сельское население.

В ситуацию с "Укрпочтой" даже вмешался президент Петр Порошенко. "Эти 500 млн грн решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства", - сказал президент.

Чтобы убедить депутатов с мажоритарных округов поддержать госбюджет, правительство согласилось предусмотреть в документе 4,9 млрд гривен на субвенцию социально-экономического развития.

Кроме того, бюджетный комитет за счет перераспределения средств между программами направил 2 млрд гривен на проекты Государственного фонда регионального развития, что стало дополнительным стимулом для мажоритарщиков. Таким образом под бюджет собрали голоса "Воли народа" и "Видродження", состоящих исключительно из "мажоритарщиков". Но для этого 1 млрд забрали с расходов на строительство и ремонт дорог государственного значения и 1 млрд гривен с дотаций аграриям. Что стало одним из наиболее спорных решений, с которым вполне ожидаемо не соглашалось аграрное лобби.

"В Бюджетном кодексе предусмотрена норма, что на поддержку АПК выделяется 1% ВВП АПК. ВВП АПК растает: три года назад эта цифра была примерно 5,7 млрд гривен, в этом году должна была быть более 6 млрд, а в 2019 году – свыше 7 млрд. Но получается, что на 2018 год финансирование не предоставили в полном объеме, а на 2019 еще ко второму чтению и вовсе уменьшили", - возмущается член аграрного комитета Иван Мирошниченко (фракция "Самопомич").

Влиятельный депутат из "Видродження" Андрей Веревский, владеющий крупным аргрохолдигом "Кернел" вместе с депутатом Виталием Хомутынником, выдвинул отдельные условия. Во-первых, он требовал выделить его компании 300 миллионов гривен дотаций на покупку зерновозов. Во-вторых, нардеп-бизнесмен хотел получить 1 миллиард из дотаций, львиную долю которых последние годы отходят предприятиям "Мироновского хлебопродукта" близкого к президенту Юрия Косюка.

"Народный фронт" согласился голосовать за пакет бюджетных законопроектов при условии достаточного финансирования министерств, которым руководят "фронтовики". В этом списке 6 министерств: внутренних дел, юстиции, образования, молодежи и спорта, инфраструктуры и экологии. С отдельным требованием выступил глава МВД Арсен Аваков.

"Маркарова понимает, что ей выпало быть министром финансов в год выборов. Потому она старается неиспользованные деньги в этом бюджете перенести на следующий год. Но Аваков уперся, что ему нужно сейчас 10 миллиардов на "вертолеты Тахтая", – рассказал один из "фронтовиков".

Наотрез отказались поддерживать бюджет "Батькивщина", "Радикальная партия" и "Оппозиционный блок". Хотя рано вечером у премьера убеждали, что часть "опоблоковцев", ориентированная на Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, все же даст голоса. В этой группе слухи опровергли, мол, аргументов у переговорщиков не нашлось. "Если бы нас чем-то искушали, то мы бы голосовали. Это как в том анекдоте: Вы коррупционер? Нет! То есть, честный человек? Нет, просто никто не предлагает", – рассмеялся один из видных "газовиков".

У группы "промышленников", контролируемой олигархом Ринатом Ахметовым, был свой важный вопрос. Верховная рада так и не смогла проголосовать законопроект 9223 "О рынке электрической энергии" (о предоставлении универсальной услуги). Депутат из профильного комитета объяснил РБК-Украина, что без этого документа холдинг Ахметова окажется в трудном положении. "ДТЭК насилует Южанину, потому что иначе через месяц детские садики останутся без света, а весь негатив опять ляжет на Ахметова. Закон хотят впихнуть в налоговой кодекс", – добавил собеседник.

За несколько часов перед голосованием за бюджет Рада назначила министром финансов Оксану Маркарова, которая руководила ведомством с приставкой и.о. с июня этого года после отставки Александра Данилюка. Вместе с ней также была утверждена в должности министра по делам ветеранов Ирина Фриз.

Несколько источников в правящей коалиции подтвердили РБК-Украина, что эти два кадровых вопроса шли пакетом. "В БПП сказали Гройсману, что голоса под Маркарову пусть он сам собирает. Пришлось договариваться. Чтобы ее утвердили, он согласился на новое министерство, и чтобы его возглавила Фриз", - пояснил один из депутатов.

Кроме того, собеседники РБК-Украина утверждают, что две фракции требовали должности заместителей министра по делам ветеранов в обмен на свои голоса: "Радикальная партия" квоту не получила, а "Народный фронт" планирует посадить в кресло первого заместителя своего кандидата.

Над текстом работали: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Владислав Красинский