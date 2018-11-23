Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах"

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Далее законы будут обнародованы в издании "Голос Украины"

Президент Украины Петр Порошенко 23 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах ("евроблях"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост на странице президента в Twitter.

Напомним, до этого проекты законов подписал глава парламента Андрей Парубий.

Так, спикер Верховной рады анонсировал, что два законопроекта о растаможке "евроблях" в среду будут направлены на подпись Петру Порошенко.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в среду разблокировал подписание законов о растаможке "евроблях", после чего стало возможным их подписание спикером Рады и главой государства.

Отметим, 20 ноября в столице владельцы "евроблях" заблокировали движение общественного транспорта, из-за чего в Киеве был введено оперативное положение: общественный транспорт курсировал вне графика движения.

Подчеркнем, Верховная рада Украины 8 ноября приняла во втором чтении два законопроекта №8487 и №8488 о новой модели налогообложения легковых автомобилей и ужесточении штрафов за нарушение сроков растаможки "евроблях" соответственно.