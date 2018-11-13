Черная пятница 2018: дата старта распродаж в Украине

Иллюстративное фото (pixabay.com/geralt)

Черная пятница (Black Friday) 2018 откроет сезон новогодних распродаж и грандиозных скидок в конце ноября

Когда Черная пятница 2018 стартует в Украине, и как появился этот праздник скидок для шопоголиков – узнайте на РБК-Lite.

Черная пятница 2018: дата начала распродаж

О приближении Черной пятницы многие магазины объявили еще в начале месяца. Настоящий ценопад обещают покупателям 23 ноября – именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018. Скидки на популярные товары до 90%, тотальные распродажи и заманчивые акции – неизменные составляющие праздника всех любителей шопинга и желающих сэкономить.

Дата Черной пятницы изначально была связана со стартом периода рождественских и новогодних покупок в США после Дня Благодарения. В четвертый четверг ноября американцы собирались на семейный ужин с главным угощением – индейкой, а на следующий день отправлялись штурмовать магазины в поисках подарков себе и близким. Со временем традиция распродаж в конце ноября стала популярной во всем мире.

Фото: Распродажи на Черную пятницу связаны с приближением новогодних праздников (pixabay.com/StockSnap)

В разные годы Черная пятница может приходиться на период 23-30 ноября. В 2018 году магазины предложат большие скидки 23 ноября. Некоторые торговые площадки начнут распродажи с полуночи, а специальные цены на товары могут действовать на протяжении всего уикэнда.

Как появилась Black Friday

Пятницу после Дня Благодарения стали называть "черной" жители Филадельфии из-за больших пробок на автомагистралях. В середине прошлого века они образовывались на дорогах, а в наши дни огромные пробки и очереди устраиваются у касс магазинов.

По другой версии, "черной" ноябрьская пятничная распродажа стала благодаря выражению "in the black", которое в бухгалтерской отчетности подразумевает положительный баланс (прибыль).

Фото: Распродажи в Черную пятницу (twitter.com/XQ55)

Самые курьезные случаи и даже опасные ситуации с покупателями в Черную пятницу происходят именно в Америке. Печально известны давки в магазинах, когда в надежде приобрести желанный товар, покупатели устраивают драки. Специально к Черной пятнице люди берут отпуск. Торговые центры открываются очень рано или даже в полночь, и скидки в это время – максимальны. Многие занимают очередь в магазин ночью накануне старта распродажи и для удобства устанавливают палатки.

В Украине Черная пятница массово проходит уже несколько лет подряд. Грандиозные скидки на одежду, технику и электронику предлагают розничные торговые сети во всех городах страны, а также онлайн-магазины.

Ранее стало известно, что интернет-магазин Alibaba установил рекорд по продажам с прибылью более 30 млрд долларов за день.

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Видео: РБК-Украина