Министр финансов рассказала об изменениях в системе субсидий в 2019 году

Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

До конца года в Украине введут монетизацию субсидий

К концу 2019 года в Украине должна реализоваться монетизация субсидий. Об этом сегодня на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что в принятом бюджете на 2019 год на субсидии предусмотрено 58 млрд гривен, при этом из них 55 млрд - это программа субсидий, которая разделена на две части.

"Мы предполагаем монетизацию субсидий в следующем году. Соответственно у нас есть две отдельные программы", - сказала она и пояснила, что стандартная программа на 35 млрд грн предусматривает привычное предоставление субсидий, а программа на 20 млрд - в денежной форме.

По ее словам, монетизация начнется в пилотном режиме, "а до конца года планируем перейти на полную монетизацию".

Маркарова отметила, что Минфин еще раз уточнил количество получателей субсидий.

"Как вы знаете, Министерство социальной политики запустило реестр получателей субсидий. Мы вместе с ними углубляем и проводим верификацию", - сказала она, напомнив о выявленных нарушениях субсидиантами.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о монетизации субсидий.

Минсоцполитики планирует монетизацию в три этапа.

С 1 января 2019 года "живые деньги" на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже будут получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает жилищную субсидию или льготу, будет получать их деньгами.