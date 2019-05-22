22.05.2019 - 18:30
Итоги дня: 22 мая
Народные депутаты
не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах в повестку дня Россия
будет ожидать конкретных действий от Украины после заявления главы АП Андрея Богдана о намерении провести референдум о диалоге с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Председатель Верховной рады Андрей Парубий
анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц,
которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко Заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции
Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. Социологи
обнародовали актуальный рейтинг партий
Депутаті Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем
вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде На оккупированной территории Донбасса
в плен к боевикам попали восемь украинских военных из операции Объединенных сил Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял целый ряд документов, регулирующих работу энергетической отрасли,
в закрытом режиме Ведущая Янина Соколова призналась, что
была больна раком, и показала свое фото после химиотерапии Владимир Зеленский
показал закулисье своей инаугурации, которая прошла в понедельник, 20 мая (видео) Сильный ливень затопил Каменское Днепропетровской области, превратив улицы крупного города в бурные потоки.
Появились впечатляющие фото и видео последствий стихии
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