Кабмин тайно принял ключевые решения для энергетики

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Правительство одобрило документы, которых изначально не было в повестке дня

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял целый ряд документов, регулирующих работу энергетической отрасли, в закрытом режиме. В повестке дня к моменту начала заседания эти документы не фигурировали.

"Мы приняли сегодня проекты постановления, которыми уточняется процедура анбандлинга "Нафтогаза", а также мы приняли все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии и для работы отрасли в целом. Речь идет о возложении специальных обязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - сообщил РБК-Украина один из членов правительства, не пожелавший назвать свое имя.

Министр уточнил изданию, что решение внести эти документы в повестку дня заседания были приняты непосредственно перед его началом. "Мы договорились, что примем эти постановления без рассмотрения в ходе заседания, а по упрощенной процедуре. То есть, во исполнение 21-го параграфа регламента правительства", - уточнил собеседник. Другой высокопоставленный источник в Кабмине, сообщил при этом, что никакой "закрытой части у заседания не было" и "все решения принимались публично".

Впрочем, публично в ходе заседания премьер Владимир Гройсман все же не упомянул, что повестка дня обновилась, а также не назвал добавленные документы в перечне тех, которые утверждаются по упрощенной процедуре. "С голоса" члены правительства их тоже к рассмотрению не предлагали.

Некоторые из принятых документов ранее были обнародованы к обсуждению на официальном сайте Минэнергоугля, а проект, касающийся разделения (анбандлинга) "Нафтогаза", обсуждался на прошлой неделе в ходе совещания с премьер-министром. Но финальную версию проектов постановлений перед их принятием правительство с госпредприятиями отрасли не согласовало.

"С "Укрэнерго" принятые на заседании правительства проекты решений не согласовывались. Мы не знаем, в какой редакции их сегодня утвердил Кабмин. Мы, как и все, имели возможность ознакомиться лишь с некоторыми проектами, которые Минэнергоугля недавно обнародовало на официальном сайте. Тексты этих документов, по нашему мнению, нуждаются в существенной доработке и содержат серьезные коррупционные риски. Если правительство их одобрило в таком виде, это может привести к значительным негативным последствиям в работе энергоотрасли", - сообщил РБК-Украина руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго"" Всеволод Ковальчук.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" изданию подтвердили, что официальных документов для обсуждения, которые касаются процедуры анбандлинга, до сегодняшнего заседания Кабмин в компанию не направлял. В НАЭК "Энергоатом" РБК-Украина сообщили, что проект постановления о спецобязательствах официально также с госпредприятием не обсуждался. "Получается, что правительство принимает ключевые для отрасли документы, по которым нам в этой отрасли всем потом работать, не выслушав ни наших предложений, ни наших замечаний. А если нормы этих документов невозможно будет выполнить, как тогда быть?" - сказал топ-менеджер одной из энергетических госкомпаний.