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Социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами

Новости » Выборы 2019    22.05.2019 - 12:27
Социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Партия Зеленского может набрать более 40% голосов

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5%, "БПП Солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальную партию Олега" Ляшко - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.

Социологи обнародовали рейтинг партий перед досрочными выборами

Как отмечают социологи, поддержка социально-экономических инициатив партии - главный мотив выбора политической силы среди респондентов (59%). Исходя прежде всего из симпатий к лидеру голосуют 14%, идеологических основ - 10%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая 2019 год среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и Центра "Социальный мониторинг", в следующий парламент могут пройти шесть партий, которые могут преодолеть 5%-ный барьер.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. 

 

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