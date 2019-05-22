Підсумки дня: 22 травня
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- Росія буде чекати конкретних дій від України після заяви глави АП Андрія Богдана про намір провести референдум про діалог з Росією
- Голова Верховної ради Андрій Парубій анонсував оскарження указу президента Володимира Зеленського про розпуск Ради у Конституційний суд
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- Депутати Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній раді
- На окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових із операції Об'єднаних сил
- Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв цілу низку документів, що регулюють роботу енергетичної галузі, в закритому режимі
- Ведуча Яніна Соколова зізналася, що була хвора на рак, і показала своє фото після хіміотерапії
- Володимир Зеленський показав закулісся своєї інавгурації, яка пройшла в понеділок, 20 травня (відео)
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