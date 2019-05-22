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Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ

Новости » Политика    22.05.2019 - 12:40
Кремль отреагировал на идею о референдуме в Украине по переговорам с РФ
Фото: Дмитрий Песков (УНИАН)

Кремль заявил, что ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей

Россия будет ожидать конкретных действий от Украины после заявления главы АП Андрея Богдана о намерении провести референдум о диалоге с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

По его словам, "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией. Однако, РФ не видит шагов в данном направлении.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно", - подчеркнул Песков.

Напомним, вчера глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдана заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с РФ должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. 

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга..

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