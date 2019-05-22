ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Четыре депутата вышли из фракции БПП

Новости » Политика    22.05.2019 - 14:18
Четыре депутата вышли из фракции БПП
Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из фракции вышли Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем

Четыре депутата вышли из фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде. Соответствующее объявление сделала вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Геращенко сообщила, что заявления о выходе из фракции подали Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

"В президиум Верховной Рады Украины поступил ряд важнейших заявлений. Первое, согласно поданным заявлениям, сообщаю о выходе народных депутатов Украины Светланы Залищук, Аркадия Карнацкого, Сергея Лещенко и Муставфы Найема из состава депутатской группы партии БПП в Верховной Раде", - заявила Геращенко.

После этого глава ВР Андрей Парубий закрыл внеочередное заседание Верховной рады. По его словам, следующее очередное заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Напомним, Верховная рада 22 мая собиралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта президента Владимира Зеленского об изменениях в закон о выборах. Но депутаты не смогли поддержать включение законопроекта в повестку дня сессии.

Отметим, Светлана Залищук, Сергей Лещенко и Мустафа Найем были избраны в парламент по партийному списку БПП и соответственно могут быть лишены мандата решением партии. Аркадий Корнацкий был избран по мажоритарному округу.

Таким образом, сейчас во фракции БПП остается 131 народный депутат.

Внеочередное заседание Рады: онлайн Депутаты предложили отсрочить новый рынок электроэнергии до осени
Новости Украины Мустафа НайемСергей ЛещенкоВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь