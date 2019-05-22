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Зеркаль продолжает работать в МИД

Новости » Политика    22.05.2019 - 18:20
Зеркаль продолжает работать в МИД
Фото: Елена Зеркаль (УНИАН)

Она заявила, что карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами

Заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности. Об этом она написала в Facebook.

"Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились - заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", - написала она.

Зеркаль выразила надежду, что дальше будет заниматься Соглашением об ассоциации с ЕС, добиваться безвизового режима с ЕС, договариваться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России.

"Все важные проекты моей профессиональной жизни касаются утверждения верховенства права в Украине, в отношениях с партнерами и в мире. Это длительные процессы, которые требуют выдержки и взвешенности", - написала она.

Она также отметила, что "должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины, а карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами".

Поэтому, пишет Зеркаль, "продолжаю реализацию определенные задачи и планы в Министерстве иностранных дел".

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако позже указ Зеленского пропал из сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана.

Позже Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.

Сегодня Зеленский назначил Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.

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Новости Украины МИД УкраиныЕлена Зеркаль
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