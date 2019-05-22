На Донбассе восемь украинских военных попали в плен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Боевики захватили украинских бойцов, которые случайно заехали и оккупированную территорию

На оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных из операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

По предварительной информации, в среду, 22 мая, утром военнослужащие ВСУ, двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там же военные были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения места пребывания и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия", - отметили в пресс-центре.

Более детальную информацию в штабе ООС обещают предоставить с поступлением новых данных.

Напомним, за прошедшие сутки, 21 мая 2019, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Вследствие обстрелов трое военнослужащих получили ранения.