Итоги дня: 22 мая

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22.05.2019 - 18:30
Новина українською
Народные депутаты
не поддержали включение законопроекта президента
Владимира Зеленского о выборах в повестку дня
Россия
будет ожидать конкретных действий
от Украины после заявления главы АП Андрея Богдана о намерении провести референдум о диалоге с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Верховной рады Андрей Парубий
анонсировал обжалование указа президента
Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд
САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц,
которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко
и народным депутатом Игорем Кононенко
Заместитель главы Министерства иностранных дел по вопросам европейской интеграции
Елена Зеркаль продолжает работать на своей должности
Если бы досрочные парламентские выборы проходили в Украине в ближайшее воскресенье, около 90% граждан готовы были принять участие в голосовании. Социологи
обнародовали актуальный рейтинг партий
Депутаті Залищук, Корнацкий, Лещенко и Найем
вышли из фракции "Блок Петра Порошенко"
в Верховной раде
На оккупированной территории Донбасса
в плен к боевикам попали восемь украинских военных
из операции Объединенных сил
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял целый ряд документов, регулирующих работу энергетической отрасли,
в закрытом режиме
Ведущая Янина Соколова призналась, что
была больна раком, и показала свое фото
после химиотерапии
Владимир Зеленский
показал закулисье своей инаугурации
, которая прошла в понедельник, 20 мая (видео)
Сильный ливень затопил Каменское Днепропетровской области, превратив улицы крупного города в бурные потоки.
Появились впечатляющие фото и видео
последствий стихии
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