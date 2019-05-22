Підсумки дня: 22 травня

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22.05.2019 - 18:30
Новость на русском
Народні депутати
не підтримали включення законопроекту президента
Володимира Зеленського про вибори до порядку денного
Росія
буде чекати конкретних дій
від України після заяви глави АП Андрія Богдана про намір провести референдум про діалог з Росією
Голова Верховної ради Андрій Парубій
анонсував оскарження указу президента
Володимира Зеленського про розпуск Ради у Конституційний суд
САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб,
які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком
і народним депутатом Ігорем Кононенко
Заступник голови Міністерства закордонних справ з питань європейської інтеграції
Олена Зеркаль продовжує працювати на своїй посаді
Якщо б дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, близько 90% громадян готові були взяти участь у голосуванні. Соціологи
оприлюднили актуальний рейтинг партій
Депутати Заліщук, Корнацький, Лещенко і Найєм
вийшли з фракції "Блок Петра Порошенка"
у Верховній раді
На окупованій території Донбасу
у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових
із операції Об'єднаних сил
Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв цілу низку документів, що регулюють роботу енергетичної галузі,
в закритому режимі
Ведуча Яніна Соколова зізналася, що
була хвора на рак, і показала своє фото
після хіміотерапії
Володимир Зеленський
показав закулісся своєї інавгурації
, яка пройшла в понеділок, 20 травня (відео)
Сильна злива затопила Кам'янське Дніпропетровської області, перетворивши вулиці великого міста в бурхливі потоки.
З’явилися вражаючі фото і відео
наслідків стихії
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