Итоги дня: 22 августа
Коллаж РБК-Украина
В РФ ответили на заявление Зеленского, депутат из "Слуги народа" отказался от мандата и другие новости
- Европейские лидеры выступили против присутствия Путина в клубе крупнейших демократий. Лидеры Германии, Франции и Великобритании отвергли предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" (G7)
- В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о возвращении РФ в "большую восьмерку". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова .Она заявила, что ему подсунули "бессмысленный набор букв"
- Экс-"беркутовца" Александра Саттарова, которого судят в Киеве за участие в аннексии Крыма, планируют обменять на одного из захваченных украинских моряков
- Сегодня в Кропивницком расстреляли адвоката. В ходе стрельбы был ранен еще один человек, который умер в больнице
- Центральная избирательная комиссия признала избранной депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" менеджера "Студия Квартал 95" Елену Хоменко вместо Андрея Лысюка, написавшего заявление об отказе от депутатского мандата
- Норма о штрафных санкциях за нарушения при ввозе транспортных средств в Украине вступила в силу сегодня, 22 августа 2019 года
- Ринат Ахметов построил себе роскошный дворец в 35 км от Киева. По документам он числится как реабилитационный оздоровительный комплекс (фото)
- Похищенная Юлия Зайковская, которая вместе со своей матерью таинственно исчезла в Броварах в субботу, а потом была найдена сотрудниками правоохранительных органов, откровенно рассказала, что с ней произошло
- Танцы со звездами – одно из самых популярных шоу украинских зрителей – стартует уже в это воскресенье, 25 августа. Организаторы назвали имена звездных тренеров
- Погода в Украине на праздничных выходных хорошей не во всех областях страны. Местами возможен сильный порывистый ветер, а также локальные дожди и грозы