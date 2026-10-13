У Німеччині назвали причину "дизельної угоди" Трампа і Путіна

У Німеччині вважають, що останній поворот президента США Дональда Трампа до Росії є результатом сильного внутрішньополітичного тиску. Незабаром у США пройдуть проміжні вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на конференції роботодавців у Берліні, передає DPA.

Пісторіус про "дизельну угоду"

Трамп "притиснутий спиною до стіни", оскільки до проміжних виборів залишилося лише кілька тижнів, каже німецький міністр.

Пісторіус впевнений, що щоразу, коли лідери відчувають тиск у себе вдома, вони шукають вихід у зовнішній політиці. На його думку, такі факти в історії вже бували.

Однак він зазначив, що крок Трампа матиме зворотний ефект.

Проміжні вибори у США

3 листопада виборці США оберуть усю Палату представників і третину Сенату.

Опитування стверджують, що демократи, ймовірно, отримають перемогу в Палаті представників. Проте контроль над Сенатом наразі є невизначеним.

Нагадаємо, що Республіканська партія, до якої належить Трамп, зараз має більшість в обох палатах Конгресу.

Якщо демократи отримають контроль над цими гілками влади, то президентські повноваження Трампа, ймовірно, будуть суттєво обмежені.

Раніше РБК-Україна писало, що 9 жовтня Трамп оголосив про угоду на постачання сотень тисяч тонн дизельного палива з Росії. Він зробив цю заяву після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.