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21.05.2019 - 19:08
Итоги дня: 21 мая
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая
подписал указ
о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва. Зеленский и лидеры фракций
договорились о дате парламентских выборов
Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о
созыве внеочередного пленарного заседания
парламента на 22 мая
Владимир Зеленский
назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба
- Главнокомандующим Вооруженных сил Украины
Экс-командующий Национальной гвардии Украины
Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания
под залог
Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что
будет возглавлять Министерство обороны Украины
до решения Верховной Рады об его отставке
В партии "Блок Петра Порошенко"
обсуждают возможность выдвижения
лидера политической силы на пост премьер-министра страны после того, как Владимир Гройсман объявил о своей отставке
Экс глава Конституционного суда Станислав Шевчук
обжаловал свое увольнение
Сегодня в Украине
начала свою работу миссия Международного валютного фонда
(МВФ)
Конституционный суд Украины
проверит на соответствие Конституции
закон о декоммунизации
Мощный смерч пронесся по одному из сел в Черновицкой области.
Видео
редкого для Украины разрушительного явления сняли очевидцы
Олег Ляшко
приехал в Администрацию президента на велосипеде
и успел коротко пообщаться с журналистами. Сеть буквально "взорвалась" репостами и комментариями из-за очередной выходки скандального народного депутата
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ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯВИЛ О РОСПУСКЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ
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