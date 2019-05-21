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21.05.2019 - 19:08
Підсумки дня: 21 травня
Президент України Володимир Зеленський 21 травня
підписав указ
про дострокове припинення повноважень Ради восьмого скликання. Зеленський та лідери фракцій
домовилися про дату парламентських виборів
Спікер Верховної ради Андрій Парубій підписав розпорядження про
скликання позачергового пленарного засідання
парламенту на 22 травня
Володимир Зеленський
призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу
- Головнокомандувачем Збройних сил України.
Головою АП
стане юрист Андрій Богдан
Екс-командувач Національної гвардії України
Юрій Аллеров вийшов з ізолятора тимчасового тримання
під заставу
Степан Полторак після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що
очолюватиме Міністерство оборони України
до рішення Верховної Ради про його відставку
У партії "Блок Петра Порошенка"
обговорюють можливість висунення
лідера політичної сили на посаду прем'єр-міністра країни після того, як Володимир Гройсман оголосив про свою відставку
Екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук
оскаржив своє звільнення
Сьогодні в Україні
починає свою роботу місія Міжнародного валютного фонду
(МВФ)
Конституційний суд України
перевірить на відповідність Конституції
закон про декомунізацію
Потужний смерч пронісся по одному із сіл у Чернівецькій області.
Відео
рідкісного для України руйнівного явища зняли очевидці
Олег Ляшко
приїхав в Адміністрацію президента на велосипеді
і він встиг коротко поспілкуватися з журналістами. Мережа буквально "вибухнула" репостами і коментарями через чергову витівку скандального народного депутата
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ОГОЛОСИВ ПРО РОЗПУСК ВЕРХОВНОЇ РАДИ
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