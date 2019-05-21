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Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел под залог

Новости » Общество    21.05.2019 - 12:23
Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел под залог
Фото: Юрий Аллеров (УНИАН)

Аллеров вышел из-под стражи 20 мая

Экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания под залог. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, сообщает "Громадське".

Аллеров вышел из-под стражи 20 мая. 17 мая суд арестовал Аллерова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн 802 тыс. 500 гривен.

Теперь на Аллерова возлагаются следующие обязанности сроком на два месяца: прибывать к детективу, прокурору, следователю по требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован/находится без разрешения детектива или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу, свидетелями; сдать паспорта для выезда за границу.

РБК-Украина писало, что НАБУ подозревает бывшего командующего Национальной гвардии Аллерова в хищении свыше 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи.

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