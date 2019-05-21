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Экс-глава КСУ Шевчук обжаловал свое увольнение

Новости » Политика    21.05.2019 - 13:43
Экс-глава КСУ Шевчук обжаловал свое увольнение
Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Адвокат Шевчука подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева

Экс глава Конституционного суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение. Об этом заявил его адвокат Андрей Федур, сообщают "Українськi Новини".

Адвокат подал иск в канцелярию Окружного административного суда Киева. Он просит суд восстановить его и в должности судьи и в должности главы КС.

"Сегодня Станислав Владимирович Шевчук подал жалобу на решение Конституционного Суда Украины", - заявил он.

Напомним, 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава ШевчукаВ связи с этим, Станислав Шевчук заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично президент Украины Петр Порошенко и пообещал обратиться в суд и правоохранительные органы из-за событий в КСУ.

РБК-Украина писало, что в расследовании "Наші гроші" говорилось, что Шевчука могут уволить из-за влияния брата, который "надел" логотип Зе-команды. Судьи КСУ указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата. По данным Bihus.Info, часть судей КС уже давно не публично выражала недовольство влиянием брата Шевчука на Конституционный суд.

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