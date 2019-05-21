Полторак сделал заявление после встречи с Зеленским

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Полторак будет работать исполняющим обязанности министра обороны

Степан Полторак после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что будет возглавлять Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады об его отставке. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Он сообщил, что будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.

"Потому что тогда, когда страна находится в состоянии войны, это очень опасно оставлять Вооруженные силы без координации системы управления и без руководства", - заявил он.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Зеленский вызвал Полторака в администрацию президента.

Как известно, вчера во время инаугурации Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

После этого заявления стало известно, что министр обороны подал рапорт о своем увольнении. Он заявлял, что о решении уйти с поста министра обороны сказал Зеленскому еще 19 мая.

Также вчера глава СБУ Василий Грицак написал рапорт о своем увольнении. Он добавил, что пока президент Украины и Верховная Рада не решат вопрос кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа".