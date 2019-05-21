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Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Новости » Политика    21.05.2019 - 19:14
Зеленский назначил нового начальника Генштаба
Фото: Руслан Хомчак и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Ранее эту должность занимал Виктор Муженко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе президента №302/2019.

Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

"Назначить Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - говорится в тексте указа.

Зеленский назначил нового начальника Генштаба

Ранее Хомчак занимал должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Украины, командира оперативного командования "Юг". С февраля 2017 года  и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

 

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