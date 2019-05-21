Зеленский назначил главу Администрации президента

Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019 на сайте президента.

В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового президента по юридическим вопросам.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 закона Украины "О государственной службе" постановляю: Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Андрей Богдан известен как юрист олигарха Игоря Коломойского. Ранее он был советником Николая Азарова, который тогда возглавлял правительство Украины.

Отметим, Андрей Богдан присутствовал во время консультаций о роспуске парламента в Администрации президента 21 мая. Во время брифинга после консультаций он сказал, что первых кадровых указов следует ждать сегодня вечером. Он также выразил мнение, что главой администрации должен быть близкий к Зеленскому человек.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации получил удостоверение президента Украины. Вечером того же дня он подписал свой первый указ о принятии полномочий верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в связи со вступлением в должность.

Как сообщало РБК-Украина, на консультациях президент Украины Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной рады предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.