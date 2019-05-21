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КСУ проверит закон о декоммунизации

Новости » Политика    21.05.2019 - 10:45
КСУ проверит закон о декоммунизации
Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проверить закон на конституционность просят 46 народных депутатов

Конституционный суд Украины проверит на соответствие Конституции закон о декоммунизации. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Радио Свобода".

Проверить на конституционность закон "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" просят 46 народных депутатов. Заседание должно было начаться в 10:00.

РБК-Украина писало, что в 2018 году начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ, который регламентирует выполнение командирами всех уровней управления закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики".

Отметим, ранее Порошенко подписал закон о приветствии "Слава Украине" в Нацполиции и ВСУ. Он подписал законопроект №9036 о введении военного приветствия "Слава Украине!" в Национальной полиции и Вооруженных силах Украины.

Напомним, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации. 21 мая эти законы вступили в силу.

Согласно закону, символика и пропаганда нацизма, национал-социализма, этих ценностей, любая деятельность нацистских, фашистских группировок в Украине запрещаются.

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