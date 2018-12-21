Итоги дня: 21 декабря

РФ усиливает военное присутствие в Азовском море, - Reuters

Иллюстративное фото (mil.ru)

Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря.

Напомним, согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы.

Наземные группировки войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыму составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп.

В центре Вены произошла стрельба, есть погибший

Фото: место стрельбы (twitter.com/swiat21)

В пятницу, 21 декабря, в центре Вены в ресторане произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kronen Zeitung. Еще один человек был ранен один человек.

После происшествия стрелок уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Однако позже полицейские его задержали

Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "День". По словам Волкера, НАТО не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству", - заявил Спецпредставитель Госдепа.

11-летняя украинка родила в Польше

Иллюстративное фото (pxhere.com)

11-летняя девочка из Украины родила ребенка в Польше. Малыш появился на свет 18 декабря в больнице Гданьска. Сообщается, что женщина из Украины и ее 11-летняя дочь накануне обратились к врачам с жалобой на плохое самочувствие девочки. После ряда обследований оказалось, что школьница в положении.

Известно, что мать и ее дочь переехали в Польшу в сентябре этого года. До этого, пишет Polsat News, девочка жила в Украине с 63-летним сожителем своей матери, пока та была на заработках в соседней стране. Как мать девочки говорит, что даже не подозревала, что ее дочь беременна. Девочка тоже не знала о беременности.

Центры влияния: как и почему Верховная рада обязала УПЦ Московского патриархата сменить название

Спикер парламента Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народные депутаты приняли закон, которым обязали Украинскую православную церковь (Московского патриархата) указать в своем названии, что она – часть Русской православной церкви (РПЦ). Из закона следует, что в течение следующих четырех месяцев УПЦ (МП) должна зарегистрировать новое название в Минюсте. Но в Украинской православной церкви (МП) назвали решение парламента "неконституционным" и попросили президента Петра Порошенко ветировать документ. Почему депутаты решили переименовать УПЦ (МП) – в материале РБК-Украина.