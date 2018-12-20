Порошенко назвал количество войск РФ вдоль границ Украины и на оккупированных территориях

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua

Наземные группировки войск РФ насчитывают 28 батальонных тактических групп

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наземные группировки войск России вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму насчитывают 28 батальонных тактических групп. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Донецкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, в целом наземные группировки войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыму составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп. Также на этой территории зафиксировано танков - более 1,1 тыс., боевых бронированных машин - более 2,6 тыс., 1,2 артиллерийских систем и 442 комплекса систем залпового огня, шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.

"С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические ракетные комплексы ", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что "было бы преступной бездеятельностью, если бы я как президент и как верховный главнокомандующий, руководство Вооруженных сил Украины, руководство операции Объединенных сил действовало бы безответственно и не принимало меры для того, чтобы защитить каждый клочок украинской земли".

Он добавил, что Украина должна иметь "оружие, подготовку, надлежащий уровень готовности для того, чтобы встретить врага".

Напомним, согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы.