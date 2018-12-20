ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко назвал количество войск РФ вдоль границ Украины и на оккупированных территориях

Новости » Общество    20.12.2018 - 16:00
Порошенко назвал количество войск РФ вдоль границ Украины и на оккупированных территориях
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua

Наземные группировки войск РФ насчитывают 28 батальонных тактических групп

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что наземные группировки войск России вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму насчитывают 28 батальонных тактических групп. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Донецкую область, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По его словам, в целом наземные группировки войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыму составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп.  Также на этой территории зафиксировано танков - более 1,1 тыс., боевых бронированных машин - более 2,6 тыс., 1,2 артиллерийских систем и 442 комплекса систем залпового огня, шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.

"С конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной - от Беларуси до Крыма и побережья Азовского и Черного морей и Приднестровья. Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня, появились оперативно-тактические ракетные комплексы ", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что "было бы преступной бездеятельностью, если бы я как президент и как верховный главнокомандующий, руководство Вооруженных сил Украины, руководство операции Объединенных сил действовало бы безответственно и не принимало меры для того, чтобы защитить каждый клочок украинской земли".

Он добавил, что Украина должна иметь "оружие, подготовку, надлежащий уровень готовности для того, чтобы встретить врага".

Напомним, согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы.

Порошенко назвал предварительные итоги военного положения Путин заявил, что РФ не будет препятствовать проходу судов в Керченском проливе
Новости Украины Порошенко ПетрРоссийская ФедерацияДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь