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Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы

Новости » Общество    20.12.2018 - 14:24
Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы
Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

За три месяца численность танков увеличилась с 92 до 250 машин

Согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

По данным космической разведки, только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась с 92 до 250 машин.

По словам президента, украинская "линия обороны укреплена максимально, а воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора".

Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы

Напомним, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, возле украинской границы расположены готовые к наступлению российские подразделения. 

Добавим, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что Российская Федерация возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной. Таким образом, Волкер подтвердил заявления украинских властей о том, что Россия возобновила наращивание военных сил на границе с Украиной.

По данным Главного управления разведки, Российская Федерация развернула дополнительные разведывательные средства вдоль всей границы с Украиной. В частности, командование Вооруженных сил России наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.

 

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