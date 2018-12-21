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В центре Вены в результате стрельбы погиб человек

Новости » Происшествия    21.12.2018 - 15:42
В центре Вены в результате стрельбы погиб человек
Фото: место стрельбы (twitter.com/swiat21)

Также в результате стрельбы был ранен один человек

В пятницу, 21 декабря, в центре Вены в ресторане произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kronen Zeitung.

Также в результате стрельбы был ранен один человек. Полиция оцепила территорию вокруг ресторана.

Напомним, 20 декабря в Нидерландах в коледже Роттердама произошла стрельба, в результате которой погибла 16-летняя девушка. На девушку напали на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились. В результате нападения Хумейра Оз погибла.

Также в Лондоне в среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке города, в результате нападения пострадали трое людей.

Ранее сообщалось, что два человека были помещены под стражу после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге по делу об участии в незаконной передаче оружия Шерифу Шекатту, который открыл 11 декабря огонь.

Как писало РБК-Украина, прокурор Парижа Реми Хейц отметил, что подозреваемый несколько раз отбывал наказание в тюрьме, где подвергся радикализации, он находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции.

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