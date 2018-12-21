РФ усиливает военное присутствие в Азовском море, - Reuters

Иллюстративное фото (mil.ru)

Ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря

Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство пишет, что российский ракетный фрегат с вертолетом на борту движется в направлении Азовского моря.

Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму.

Напомним, согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы.

Наземные группировки войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и Крыму составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп. Также на этой территории зафиксировано танков - более 1,1 тыс., боевых бронированных машин - более 2,6 тыс., 1,2 артиллерийских систем и 442 комплекса систем залпового огня, шесть оперативно-тактических ракетных комплексов.

Кроме того, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, возле украинской границы расположены готовые к наступлению российские подразделения.

По данным Главного управления разведки, Российская Федерация развернула дополнительные разведывательные средства вдоль всей границы с Украиной. В частности, командование Вооруженных сил России наращивает ведение разведки вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.