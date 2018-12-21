Волкер: Украина еще не готова к членству в НАТО

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Волкер считает, что Альянс не готов достичь консенсуса относительно принятия Украины в свой состав

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Украина еще не готова к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "День".

По словам Волкера, НАТО не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины.

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности. И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО. Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии. Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готово достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная рада в феврале должна принять изменения в Конституцию в части закрепления курса на вступление в НАТО и ЕС.

Отметим, что в совместно заявлении комиссии стратегического партнерства Украина-США говорилось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают на вступление Украины в НАТО. На заседании комиссии стратегического партнерства Украина подтвердила, что членство в НАТО остается стратегическим приоритетом.