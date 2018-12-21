Підсумки дня: 21 грудня

РФ посилює військову присутність в Азовському морі, - Reuters

Ілюстративне фото (mil.ru)

Росія посилює військову присутність в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство повідомляє, що російський ракетний фрегат з вертольотом на борту рухається в напрямку Азовського моря.

Нагадаємо, згідно з даними космічної розвідки Росія розміщує танки на відстані 18 км від українського кордону.

Наземні угруповання військ Росії уздовж державного кордону та на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях і Криму складають нині понад 28 батальйонних тактичних груп.

У центрі Відня в результаті стрілянини загинула людина

Фото: місце стрільби (twitter.com/swiat21)

У п'ятницю, 21 грудня, в центрі Відня в ресторані сталася стрілянина, в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kronen Zeitung. Ще одна людина отримала поранення.

Після події стрілок виїхав на автомобілі у невідомому напрямку. Однак пізніше поліцейські його затримали його.

Волкер: Україна ще не готова до членства в НАТО

Фото: Курт Волкер (president.gov.ua)

Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер заявив, що Україна ще не готова до членства в Північноатлантичному альянсі (НАТО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету "День". За словами Волкера, НАТО не готове досягти консенсусу щодо прийняття до свого складу України.

"Ми дивимося на європейський контекст через НАТО. Ми маємо зобов'язання перед нашими союзниками Альянсу про колективну безпеку. І це зобов'язання є чітким як з точки зору країн НАТО, так і країн, як ваша, яка не є членом НАТО. Ми підтримуємо майбутнє членство України в Альянсі і тримаємо двері відкритими. І ми це зробили на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, України і Грузії. Україна ще не готова до членства", - заявив спецпредставник Держдепартаменту.

11-річна українка народила в Польщі

Ілюстративне фото (pxhere.com)

11-річна дівчинка з України народила дитину в Польщі. Малюк з'явився на світ 18 грудня в лікарні Гданська. Повідомляється, що жінка з України та її 11-річна дочка напередодні звернулися до лікарів зі скаргою на погане самопочуття дівчинки. Після ряду обстежень виявилося, що школярка вагітна.

Відомо, що мати та її донька переїхали до Польщі у вересні цього року. До цього, пише Polsat News, дівчинка жила в Україні з 63-річним співмешканцем своєї матері, поки та була на заробітках у сусідній країні. Як каже мати дівчинки, вона навіть не підозрювала, що її дочка вагітна. Дівчинка теж не знала про вагітність.

Центри впливу: як і чому Верховна рада зобов'язала УПЦ Московського патріархату змінити назву

Спікер парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народні депутати ухвалили закон, яким зобов'язали Українську православну церкву (Московського патріархату) вказати у своїй назві, що вона – частина Руської православної церкви (РПЦ). Із закону випливає, що протягом наступних чотирьох місяців УПЦ (МП) повинна зареєструвати нову назву в Мін'юсті. Але в Українській православній церкві (МП) назвали рішення парламенту "неконституційним" і попросили президента Петра Порошенка ветувати документ. Чому депутати вирішили перейменувати УПЦ (МП) – в матеріалі РБК-Україна.