Итоги дня: 20 ноября

"Евробляхи" заблокировали дороги (фото)

Фото: акция "евроблях" в Киеве (РБК-Украина)

Сегодня, 20 ноября, в Киеве владельцы авто на иностранной регистрации ("евроблях") заблокировали движение общественного транспорта. В связи с этим в Киеве ввели оперативное положение, в рамках которого общественный транспорт курсирует вне графика движения.

По состоянию на 17.00 протестующие также перекрыли дороги в 14 областях Украины.

Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины и билеты по 5 евро

Фото: Ryanair добавит новые рейсы из Украины (twitter.com/poroshenko)

Лоукост Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины. Стоимость билетов составит пять евро. Об этом во вторник, 20 ноября, договорились во время встречи президента Украины Петра Порошенко с представителями авиакомпании в Борисполе. Стороны также договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

На данный момент Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя в 12 направлениях, со львовского аэропорта - в пяти направлениях.

Бойко и Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" в Раде

Фото: Юрий Бойко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сопредседателя фракции "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и нардепа Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной раде. Об этом в парламенте заявил сопредседатель "Оппоблока" Александр Вилкул, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, перед пленарным заседанием Верховной рады "Оппозиционный блок" провел заседание фракции, во время которого решили исключить Бойко и Левочкина.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции "Оппозиционного блока", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил Вилкул.

Нардепы отказались снять неприкосновенность с Березкина

Фото: Станислав Березкин (УНИАН)

Верховная рада Украины 20 ноября отказалась снять депутатскую неприкосновенность с нардепа Станислава Березкина, которого подозревают в причастности к хищению средств государственного "Ощадбанка".

За снятие проголосовали лишь 160 парламентариев при 226 минимально необходимых.

Накануне гглава регламентного комитета Верховной рады Павел Пинзеник заявил, что представления Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Березкина являются законными, но необоснованными.

Какие валюты вырастут в 2019 году: прогноз экспертов

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Недавно аналитики одного из самых крупных инвестиционных банков в мире Goldman Sachs дали прогноз на курс доллара и других валют в первой половине 2019 года. Сообщается, что доллар ждет обвал, так как рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

Goldman сообщил, что кроме доллара изменения в курсе ожидаются еще для как минимум семи валют. Аналитики рассказали, какие валюты вырастут в 2019 году.

Огромные волны смыли одесский пляж (фото, видео)

Коллаж РБК-Украина

В результате непогоды из-за шторма в Одессе был полностью уничтожен пляж. Вода оказалась и на набережной. Соответствующее видео на YouTube-канале публикует "Пушкинская".

Брызги от ударов стихии вздымались на 5-6 метров вверх. Один из пляжей на 16-й станции Фонтана смыло волнами. Теперь возле подпорных стен набережной можно увидеть бурлящую смесь песка и моря на побережье.

Местные жители публикуют фото и видео впечатляющего шторма.