Підсумки дня: 20 листопада

"Євробляхи" заблокували дороги (фото)

Фото: акція "євроблях" в Києві (РБК-Україна)

Сьогодні, 20 листопада, в Києві власники авто на іноземній реєстрації ("євроблях") заблокували рух громадського транспорту. У зв'язку з цим у Києві ввели оперативне становище, в рамках якого громадський транспорт курсує поза графіка руху.

Станом на 17.00 протестувальники також перекрили дороги в 14 областях України.

Ryanair анонсував нові рейси з України та квитки по 5 євро

Фото: Ryanair додасть нові рейси з України (twitter.com/poroshenko)

Лоукост Ryanair анонсував нові рейси з України. Вартість квитків складе п'ять євро. Про це у вівторок, 20 листопада, домовились під час зустрічі президента України Петра Порошенка з представниками авіакомпанії у Борисполі. Також сторони домовились, що у найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

Наразі Ryanair здійснює польоти зі столичного Борисполя у 12 напрямках, зі львовського аеропорту - у п'яти напрямках.

Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "Опоблоку" в Раді

Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і нардепа Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній Раді. Про це в парламенті заявив співголова "Оппоблока" Олександр Вілкул, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перед пленарним засіданням Верховної Ради "Опозиційний блок" провів засідання фракції, під час якого вирішили виключити Бойка і Льовочкіна.

"Хочу проінформувати, що півгодини тому завершилося засідання фракції "Опозиційного блоку", на якому з лав фракції було виключено Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича", - заявив Вілкул.

Нардепи відмовилися зняти недоторканність з Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (УНІАН)

Верховна рада України 20 листопада відмовилася зняти депутатську недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна, якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного "Ощадбанку".

За зняття проголосували лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Напередодні глава регламентного комітету Верховної ради Павло Пинзеник заявив, що подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Березкіна є законними, але необгрунтованими.

Які валюти зростуть у 2019 році: прогноз експертів

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Нещодавно аналітики одного з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs дали прогноз на курс долара та інших валют у першій половині 2019 року. Повідомляється, що долар чекає обвал, так як зростання економіки США сповільнюється, наближаючись до середньосвітових показників.

Goldman повідомив, що крім долара зміни в курсі очікуються ще для, щонайменше, семи валют. Аналітики розповіли, які валюти зростуть у 2019 році.

Величезні хвилі змили одеський пляж (фото, відео)

Колаж РБК-Україна

В результаті поганої погоди через шторм в Одесі був повністю знищений пляж. Вода виявилася і на набережній. Відповідне відео на YouTube-каналі публікує "Пушкінська".

Один з пляжів на 16-й станції Фонтану повністю змило хвилями. Тепер біля підпірних стін набережної можна побачити вируючу суміш піску і моря на узбережжі.

Місцеві жителі публікують фото і відео вражаючого шторму.